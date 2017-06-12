Нарисовать иконки суши/роллов

Иконки и Пиксель-артЗакрыт10 заявок294 просмотра
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Требуется нарисовать 10 иконок для сайта доставки суши.

В прикрепленном файле примерная требуемая стилистика.

Но в одной иконке будет не один ролл, а 6/8 - как идет в продажу.

Подробности в личной переписке.

6 лет назад
dzhit86
37 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Olya-Volya
Ольга 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$16
2 дня