Придумать и нарисовать стикер

Иконки и Пиксель-артЗавершен12 заявок275 просмотров
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Придумать и нарисовать оригинального персонажа для стикера! Заявки будут рассматриваться только с окончательной и адекватной ценой!

6 лет назад
seregaa50
37 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Shamray
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$20
5 дней
Очень приятно было поработать! Всё сделано на отлично, вовремя и без проблем! Рекомендую!
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