Здравствуйте! Требуется создание качественной иконки Favicon для автопортала www.automototruck.com С ув. Ростислав
Исправить картинки для сайта
Есть значки
32х32 - 5 штук png - нужно сохранить как gif, сейчас в них есть какой-то полупрозрачный фон, нужно без фона.
40х32 - 2 штуки - по краям порожки убрать.
16х16 - 1 штука - png - нужно убрать фон и сохранить как gif.
Пример:
http://softforfree.com/images/find.png
Фон нужно убрать так, чтобы не было никаких потерь качества.
Выбранный исполнитель
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