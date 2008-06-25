Исправить картинки для сайта

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Завершен7 заявок197 просмотров

Есть значки

32х32 - 5 штук png - нужно сохранить как gif, сейчас в них есть какой-то полупрозрачный фон, нужно без фона.

40х32 - 2 штуки - по краям порожки убрать.

16х16 - 1 штука - png - нужно убрать фон и сохранить как gif.

Пример:

http://softforfree.com/images/find.png

Фон нужно убрать так, чтобы не было никаких потерь качества.

17 лет назад
evmaster
Евгений 
44 года
22 года в сервисе
Был
2 года назад
83 отзыва

Выбранный исполнитель

nebolsin
Алексей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Работа прошла хорошо, оплата вовремя, человек вменяемый, я остался всем доволен - рекомендую.

Заявки фрилансеров

nebolsin
Алексей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад