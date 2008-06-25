Исправить картинки для сайта

Есть значки

32х32 - 5 штук png - нужно сохранить как gif, сейчас в них есть какой-то полупрозрачный фон, нужно без фона.

40х32 - 2 штуки - по краям порожки убрать.

16х16 - 1 штука - png - нужно убрать фон и сохранить как gif.

Пример:

http://softforfree.com/images/find.png

Фон нужно убрать так, чтобы не было никаких потерь качества.