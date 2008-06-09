Графика на сайт срочно

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт13 заявок372 просмотра

Требуется графика на сайт. Сроки максимально сжатые.

1 - 2 набора иконок в определенном стиле

2 - 2 набора кнопок для форума

Несколько рамок для оформления тем форума

Предпочтение будет отдано фрилансерам, которые работали в фентезийной тематике и способны сработать очень быстро. Подробности при личном общении.

17 лет назад
Roxy25
Lilu Roxy 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров