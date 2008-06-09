Графика на сайт срочно

Требуется графика на сайт. Сроки максимально сжатые.

1 - 2 набора иконок в определенном стиле

2 - 2 набора кнопок для форума

Несколько рамок для оформления тем форума

Предпочтение будет отдано фрилансерам, которые работали в фентезийной тематике и способны сработать очень быстро. Подробности при личном общении.