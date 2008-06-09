Иконки транспорта 48*48

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Закрыт4 заявки246 просмотров

Требуется сделать иконки транспорта 48*48, в png-формате, на прозрачном фоне,

каждый транспорт в 8 ракурсах, как показано на

http://www.istockphoto.com/file_closeup.php?id=512875

список видов транспорта:

* car

* jeep

* Hummer

* Pick-up

* Black car

* Taxi

* Police car

* Fire engine

* Ambulance

* Bus

* Tram

* Tank truck

* Lorry

* Trailer

* Panel truck

* Van

* Mail delivery

* Caterpillar tractor

* Bulldozer

* Road roller

* Crane truck

* Excavator

* Tow truck

* Fork-lift truck

* Tractor

* Utility atv

* Motorcycle

* Ship

* Yacht

* Plane

* Helicopter

* Tank wagon

Исходные варианты иконок даны здесь:

http://www.aha-soft.com/stock-icons/transport-icons.htm

17 лет назад
iconix
50 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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