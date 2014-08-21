Картинка для сообщества вк

Отличное исполнение!!! Первый вариант мне совсем не понравился, Евгения услышала все мои пожелания и сделала именно то, что было нужно. Очень доволен сотрудничеством. ОГРОМНОЕ спасибо. Советую как ответственного исполнителя. Выше всех похвал 100 баллов!!!