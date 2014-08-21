Картинка для сообщества вк

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен4 заявки168 просмотров

Нужно сделать картинку для сообщества ВК, сообщество от сайта http://мойрайон.онлайн.

Соответственно придерживаться дизайна сайта, но просто копировать то что есть не надо я и сам могу такую сделать.

Проявите фантазию. Указывайте цену и срок. Жду ваших предложений.

11 лет назад
rozmarin
Роман 
43 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличное исполнение!!! Первый вариант мне совсем не понравился, Евгения услышала все мои пожелания и сделала именно то, что было нужно. Очень доволен сотрудничеством. ОГРОМНОЕ спасибо. Советую как ответственного исполнителя. Выше всех похвал 100 баллов!!!
Спасибо, Роман, за приятную работу! Интересный заказ, приятен в общении, оплата моментальная! Рекомендую всем и с удовольствием продолжу работу!

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад