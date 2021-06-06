нарисовать иконки для сайта с автомобильной тематикой
Хайлайсты и аватарка для Инстаграмма
Нужно разработать 5 иконок для бесконечных сторис и аватарку (логотип имеется)
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