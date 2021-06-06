Хайлайсты и аватарка для Инстаграмма

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка146 просмотров

Нужно разработать 5 иконок для бесконечных сторис и аватарку (логотип имеется)

4 года назад
guest_16228941416467
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rigayaya
23 года
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$9
5 дней
Escrow
Очень высококвалифицированный специалист, и что самое главное быстро выполняет свою работу🥰
спасибо за приятное сотрудничество!)

Заявки фрилансеров

rigayaya
23 года
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад