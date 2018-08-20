Маленький простой логотип в виде сердца

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен6 заявок249 просмотров

Нужен маленький простой логотип 137x45 в виде сердца для сайта.

Оплата только BTC ETH !

7 лет назад
wepz
30 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Caliope
47 лет
9 лет в сервисе
Была
час назад
7 лет назад
$10
1 день
Хорошая работа,сделано как надо.
Сотрудничеством осталась довольна. Заказчик всегда на связи, оплата мгновенная. Рекомендую к сотрудничеству, на все 100%.

Заявки фрилансеров

Caliope
47 лет
9 лет в сервисе
Была
час назад
7 лет назад

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