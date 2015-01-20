Нарисовать иконку для пункта меню сайта.

$5
Иконки и Пиксель-артЗавершен7 заявок158 просмотров
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Добрый день!

Нужно нарисовать иконку для пункта меню "Настройки".

в стиле имеющихся (см. вложения).

Размер 70*190 (простая и Hover в одной картинке), как в образцах.

Формат PNG. Фон прозрачный.

Название пункта будет "Мои настройки". В нем пользователь сможет сменить пароль, задать свой контактный e-mail и т.п.

Предполагаю, что на картинке должны быть отвертка/ключик, или что-то наподобие. Или предложите свое.

9 лет назад
ukolovda
Уколов 
48 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
newface
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Сделано быстро, несколько вариантов для выбора.
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