Нарисовать иконку для пункта меню сайта.

Нужен тот, кто может аккуратно нарисовать несколько иконок в таком же стиле, как в этом наборе (pure flat): http://www.axialis.com/stock-icons/pure-flat-2013-toolbar.html Формат png, размер 64x64. Обозначения уточню. И чтобы недорого. После выполнения этого задания будут еще такого типа задачи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно нарисовать иконку для пункта меню "Настройки".
в стиле имеющихся (см. вложения).
Размер 70*190 (простая и Hover в одной картинке), как в образцах.
Формат PNG. Фон прозрачный.
Название пункта будет "Мои настройки". В нем пользователь сможет сменить пароль, задать свой контактный e-mail и т.п.
Предполагаю, что на картинке должны быть отвертка/ключик, или что-то наподобие. Или предложите свое.
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