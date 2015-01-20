Нарисовать иконку для пункта меню сайта.

Добрый день!

Нужно нарисовать иконку для пункта меню "Настройки".

в стиле имеющихся (см. вложения).

Размер 70*190 (простая и Hover в одной картинке), как в образцах.

Формат PNG. Фон прозрачный.

Название пункта будет "Мои настройки". В нем пользователь сможет сменить пароль, задать свой контактный e-mail и т.п.

Предполагаю, что на картинке должны быть отвертка/ключик, или что-то наподобие. Или предложите свое.