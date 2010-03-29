Нарисовать одну иконку

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен6 заявок301 просмотр

Добрый вечер, коллеги-фрилансеры!

Требуется перерисовать одну иконку из набора (всего там 5 иконок). В аттаче - макет с существующими иконками (желающим посмотреть на сам сайт могу скинуть ссылку в личку), а также примерный скетч, что должно быть изображено на новой иконке. На выходе после оплаты я должна получить векторный файл с отдельными слоями (.ai или .cdr, можно и .xar, если найдутся любители).

Пожалуйста, оставляйте здесь сроки и примерную цену за работу.

Ссылку на свой профиль кидаю только для общего ознакомления :) http://www.weblancer.net/users/Nutich/

Спасибо за внимание!

P.S. С заинтересовавшими меня кандидатами свяжусь завтра днем (30 марта), завтра же приму окончательное решение на счет исполнителя.

15 лет назад
Nutich
Анна 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранные исполнители

Valu11
38 лет
16 лет в сервисе
Была
17 часов назад
15 лет назад
$3
1 день
Очень оперативная работа! Понравилось. Рекомендую.
Хорошая заказчица все четко и ясно оплата в срок в полном объеме приятно было поработать обращайтесь!
yadroid
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
15 лет назад
$10
3 дня
Хочу сказать большое спасибо Дэну за сотрудничество! Иконка была нарисована в точном соответствии с моим описанием, так, что я теперь даже представить не могу, как можно было бы нарисовать еще лучше! :) Все было сделано в срок, без единой заминки, было очень приятно поработать. Рекомендую!
Хорошее ТЗ, четкая формулировка задачи, весь материал предоставлен в полном объеме. :) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Valu11
38 лет
16 лет в сервисе
Была
17 часов назад
15 лет назад
yadroid
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
15 лет назад

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