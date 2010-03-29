Нарисовать одну иконку

Добрый вечер, коллеги-фрилансеры!

Требуется перерисовать одну иконку из набора (всего там 5 иконок). В аттаче - макет с существующими иконками (желающим посмотреть на сам сайт могу скинуть ссылку в личку), а также примерный скетч, что должно быть изображено на новой иконке. На выходе после оплаты я должна получить векторный файл с отдельными слоями (.ai или .cdr, можно и .xar, если найдутся любители).

Пожалуйста, оставляйте здесь сроки и примерную цену за работу.

Ссылку на свой профиль кидаю только для общего ознакомления :) http://www.weblancer.net/users/Nutich/

Спасибо за внимание!

P.S. С заинтересовавшими меня кандидатами свяжусь завтра днем (30 марта), завтра же приму окончательное решение на счет исполнителя.