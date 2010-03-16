Иконки для сайта

Для сайта www.abweb.com.ua, в разделе «разработка сайтов» (http://abweb.com.ua/site.html) необходимо создать иконки для услуг: «сайт-визитка», «готовое решение», «бизнес-сайт», «индивидуальное решение». Иконки должны быть в таком же стиле и примерно такого же размера, как и в разделе «интернет-реклама» http://abweb.com.ua/marketing.html

Указывайте пожалуйста в отзывах цену и срок выполнения работы.