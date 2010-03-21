9 коллажей для разделов и-нет магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт4 заявки263 просмотра

Разделы каталога во вложенном файле.

Приветствуется творческий подход, чтобы не было как у всех, но предельно понятно что внутри (для покупателей)

Исходников в сети много.

Изображения на прозрачном фоне,формат файлов png, размер 180*180

15 лет назад
Terciya
47 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Godsan
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

Godsan
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад