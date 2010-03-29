Для сайта www.abweb.com.ua, в разделе «разработка сайтов» (http://abweb.com.ua/site.html) необходимо создать иконки для услуг: «сайт-визитка», «готовое решение», «бизнес-сайт», «индивидуальное решение». Иконки должны быть в таком же стиле и примерно такого же размера, как и в разделе ...
Нарисовать 4 красивые иконки:
Нужно нарисовать 4 иконки на вполне конкретные строительные тематики:
1. Тротуарная плитка, элементы благоустройства
2. Сантехника
3. Вентиляция
4. Клеи, герметики, пены монтажные
Иконки должны быть выдержаны в текущей стилистике сайта (www.materik-m.ru).
Бюджет определить затрудняюсь, предлагайте. ;)
Сроки: до конца марта.
Выбранный исполнитель
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