Нарисовать пиктограммы (для чертежей)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен4 заявки237 просмотров

Необходимо для чертежей нарисовать (найти в интернете) пиктограммы (архитектурно-строительные элементы) как например тут обозначены двери раковины http://www.russiancity.ru/bookil/b4il7.jpg

Требуется:

Ванная комната: туалет, ванна, раковина, шкафчик.

Спальня, прочие жилые комнаты: Кровать/диван, тумбочка, телевизор, шкаф, кресло,

Кухня: стол, стулья, шкафы, раковина, возможно стиральная машина, холодильник.

Прихожая/градеробная: шкаф, вешалка.

Помимо того: окна, двери с направлением открытия.

Цена за всё: 5 долларов и отзыв

Блиц цена за архив со всеми элементами например как в программе Компас: 20 долларов.

15 лет назад
Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SlavikS
50 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Вячеслав ответственный сотрудник, сразу отнёсся серьёзно к проекту по сравнению с конкурентами. Сделал больше чем требовалось в задании и получил блиц цену. Рекомендую. К тому же он постоянно на связи.
Великолепный заказчик.. ТЗ поставлена очень четко и грамотно. Приятен в общении и работе. Всегда на связи. Оплата молниеносная. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

SlavikS
50 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

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