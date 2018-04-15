Вот постараться сделать наподобии первого рисунка. Нарисовать талисман (который на голубом фоне), но без камушка посередине(как деревянный талисман). Посмотрите как будет красиво звучать в цветах(основной цвет синий). Не знаю может хорошо будет, если треугольник синий,цветок может оттенки белого, круг тоже какой-то близкий цвет. Можно прислать пару вариантов работы, так сяк,посмотрим, что хорошо будет. Нужен белый фон на котором будет этот рисунок. Это будет логотип 500пх на 500пх.