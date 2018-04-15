Нарисовать талисман

$3
Иконки и Пиксель-артЗакрыт9 заявок222 просмотра
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Вот постараться сделать наподобии первого рисунка. Нарисовать талисман (который на голубом фоне), но без камушка посередине(как деревянный талисман).  Посмотрите как будет красиво звучать в цветах(основной цвет синий). Не знаю может хорошо будет, если треугольник синий,цветок может оттенки белого, круг тоже какой-то близкий цвет. Можно прислать пару вариантов работы, так сяк,посмотрим, что хорошо будет. Нужен белый фон на котором будет этот рисунок. Это будет логотип 500пх  на 500пх.

6 лет назад
alinbusel
22 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад