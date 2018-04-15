Создать эмблему, для кондитерской

Нам нужна анимирванная гифка 32х32 к 10-летию сайта о GTA LibertyCity.Ru. Гифка должна быть с тортиком и соответствовать сути и стилю сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хочу открыть свою кондитерскую и мне нужен символическая эмблема.Главная идея, что она на дому.
Чтобы, главным критерием эмблемы было: дружелюбие, простота,мультяшность. По выбору идеи и цвета эмблемы: полная свобода действий.
1) Вид эмблемы кондитерская выпечка (капкейк,кусочек пирога, конфеты, леденцы, печенье, вафли и эклеры). Можно брать что-то
одно, а можно комбинацию из нескольких (полная свобода), главное чтобы красиво
выглядело.
2) Вид эмблемы кухонная утварь (кондитерский мошек,венчик, кист, формочки для выпечки).
Можно брать что-то одно, а можно комбинациюиз нескольких (полная свобода), главное чтобы красиво выглядело.
3) Фигуры (Не несущая смысловой нагрузки, ноподразумевала простоту, дружелюбность и элегантность).
4) Определенный предмет (вишенки, перчатки длядуховки, мешочек с сахарной пудрой).
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