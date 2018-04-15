Создать эмблему, для кондитерской

Хочу открыть свою кондитерскую и мне нужен символическая эмблема.Главная идея, что она на дому.

Чтобы, главным критерием эмблемы было: дружелюбие, простота,мультяшность. По выбору идеи и цвета эмблемы: полная свобода действий.

1) Вид эмблемы кондитерская выпечка (капкейк,кусочек пирога, конфеты, леденцы, печенье, вафли и эклеры). Можно брать что-то

одно, а можно комбинацию из нескольких (полная свобода), главное чтобы красиво

выглядело.

2) Вид эмблемы кухонная утварь (кондитерский мошек,венчик, кист, формочки для выпечки).

Можно брать что-то одно, а можно комбинациюиз нескольких (полная свобода), главное чтобы красиво выглядело.

3) Фигуры (Не несущая смысловой нагрузки, ноподразумевала простоту, дружелюбность и элегантность).

4) Определенный предмет (вишенки, перчатки длядуховки, мешочек с сахарной пудрой).