Необходимо обработать логотипы поставщиков для размещения их на сайте интернет-магазина товаров для детей и мам. Лого должны быть соответствующего формата, размера, разрешения и качества очищены от фонов и пр.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать иконки для разделов форума. Каждая иконка в 2-х вариантах: есть новые сообщения, нет новых сообщений. На форуме порядка 50 разделов. Возможно, не на все из них можно нарисовать тематические иконки, но на большинство точно можно. Тематика форума - электроника. Конкретика будет предоставлена выбранному подрядчику.
Работой подрядчика будет.
1. Предложить несколько вариантов типового макета.
2. По выбранному макету подготовить универсальную (для всех разделов) иконку и несколько уникальных (для конкретных разделов).
3. Нарисовать все остальные уникальные иконки.
Работа сдается в PNG (для конечных иконок) и общий файл-исходник Photoshop для всех иконок.
Особо жестких сроков нет, можно делать в спокойном режиме.
Жду ваших предложений. Желательны примеры подобных работ.
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