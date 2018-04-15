Необходимо нарисовать иконки для разделов форума. Каждая иконка в 2-х вариантах: есть новые сообщения, нет новых сообщений. На форуме порядка 50 разделов. Возможно, не на все из них можно нарисовать тематические иконки, но на большинство точно можно. Тематика форума - электроника. Конкретика будет предоставлена выбранному подрядчику.

Работой подрядчика будет.

1. Предложить несколько вариантов типового макета.

2. По выбранному макету подготовить универсальную (для всех разделов) иконку и несколько уникальных (для конкретных разделов).

3. Нарисовать все остальные уникальные иконки.

Работа сдается в PNG (для конечных иконок) и общий файл-исходник Photoshop для всех иконок.

Особо жестких сроков нет, можно делать в спокойном режиме.

Жду ваших предложений. Желательны примеры подобных работ.