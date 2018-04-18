Обработка логотипов поставщиков (размер, формат, качество изображения)

Иконки и Пиксель-артЗавершен13 заявок197 просмотров
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Необходимо обработать логотипы поставщиков для размещения их на сайте интернет-магазина товаров для детей и мам.

Лого должны быть соответствующего формата, размера, разрешения и качества очищены  от фонов и пр.

6 лет назад
Elena_1980
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
andrey-fortune
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Андрей, большое спасибо за выполненную работу по обработке логотипов поставщиков для размещения их на сайте интернет-магазина. Всё сделано вовремя и на высоком уровне профессионализма. Также отдельное спасибо, что некоторые логотипы поставщиков Вы сами нашли и создали заново, т.к. то качество, в котором мы Вам прислали оставляло желать лучшего! Неравнодушный подход радует. Однозначно рекомендуем !
Благодарю за очередной заказ. Всегда приятно, когда клиенты обращаются вновь и вновь. В таких случаях хочется работать еще лучше и еще быстрее) Рекомендую Елену и Олесю к сотрудничеству, это хорошие люди, которым можно доверять)
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