Обработка логотипов поставщиков (размер, формат, качество изображения)

Андрей, большое спасибо за выполненную работу по обработке логотипов поставщиков для размещения их на сайте интернет-магазина. Всё сделано вовремя и на высоком уровне профессионализма. Также отдельное спасибо, что некоторые логотипы поставщиков Вы сами нашли и создали заново, т.к. то качество, в котором мы Вам прислали оставляло желать лучшего! Неравнодушный подход радует. Однозначно рекомендуем !