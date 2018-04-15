Нарисовать гифку к дню рождения

Иконки и Пиксель-артЗакрыт8 заявок174 просмотра
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Нам нужна анимирванная гифка 32х32 к 10-летию сайта о GTA LibertyCity.Ru. Гифка должна быть с тортиком и соответствовать сути и стилю сайта.

6 лет назад
Missiya
33 годаСловения
11 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад