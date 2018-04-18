Перерисовать талисман

Иконки и Пиксель-артЗакрыт12 заявок165 просмотров
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Нужно перерисовать этот талисман (как первый на голубом фоне) без камушка посередине(как второе фото). Нужен белый фон на котором будет этот рисунок. Это будет логотип 500пх  на 500пх.

6 лет назад
alinbusel
22 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад