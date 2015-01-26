нужна картинка с посылкой глядя на нее должно быть сразу понятно, что посылка придет покупателю в нетральной упаковке без всяких опознавательных лейбов и надписей.

как я это вижу - это веселый мужичок подающий посылку. Подробности в личку.ЖДу ваших предложений по цене и срокам

пример прикреплен...