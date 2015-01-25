Создать 4 иконки (вектор)

Необходимо нарисовать 4 иконки на детскую тематику.

Иконки должны быть одноцветными на фоне и без фона. Вот пример:

http://www.ingimage.com/imagedetails/71847581_extInt0/ING_18984_01472-Ingimage-contributors-Set-of-colorful-flat-baby-icons-with-a-cot-nappy-p.html

Иконки должны отлично смотреться в размере 64х64px. Мне от вас нужен также будет исходник в AI или EPS.

Вот что нужно изобразить:

1. Детское кресло-качалку. Это такое кресло, которое под действием движений младенца или от электромоторчика начинает его укачивать. Вот как оно выглядит http://goo.gl/y817jV

2. Детские ходунки/прыгунки. Это штука, в которую садят еще не умеющего ходить малыша, и он там прыгает (отталкивается) http://goo.gl/gXkn7A

3. Детская качелька. Они могут быть как для самых мелких http://goo.gl/19rFT4 так и для детей чуть старше http://goo.gl/FwB1hP. Нарисуйте ту, что по вашему будет выглядеть лучше.

4. Детский стульчик для кормления: http://goo.gl/yNQOid

Иконки должны быть в одном стиле. В дальнейшем нужно будет еще из этой серии.

Если есть примеры подобных работ, пожалуйста укажите.