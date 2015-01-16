Создать 8 иконок для разделов сайта: -грохоты -дробилки и комплексы -конвейеры и ролики -гиндроцилиндры -запчасти по чертежам -ремонт тепловозов -ремонтные работы -разное иконки нужно сделать из картинок - есть образцы, их надо немного обработать, убрать лишнее и сделать в графическом редакторе эффект простого карандаша. ...
Нарисовать кнопку и полупрозрачный прямоугольник (photoshop)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую
мне для промо материалов нужны в фотошопе такие 2 элемента:
- желтая кнопка
- полупрозрачный прямоугольник с закругленными углами и в нем текст.
такие же, как здесь
http://i.imgur.com/VFHn4sK.jpg
на любом фоне.
результат нужен в PSD
- Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт27 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется разработка фоновой для сайта 1920x1080Иконки и Пиксель-арт11 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Необходимо 20 иконок 60х60 игровых автоматов, для меню на сайте. Примеры: http://monosnap.com/image/ckrqdRZHYm2AGmqXoe6x2FagvhcRer http://monosnap.com/image/0InPfPYsJwroqkCQWnDMiRzxLgZt4K Иконки нужно делать на основании готовых картинок и символов игрового автомата. С нуля рисовать ничего не нужно. Например, находите картинку http://slots-volcano.com/assets/images/igrovye_avtomaty/gaminators/lucky_ladys_charm/luckyladyscharm.png и на ее основании делаете ...Завершен9 лет назад
- $10
Необходимо нарисовать 4 иконки на детскую тематику. Иконки должны быть одноцветными на фоне и без фона. Вот пример: http://www.ingimage.com/imagedetails/71847581_extInt0/ING_18984_01472-Ingimage-contributors-Set-of-colorful-flat-baby-icons-with-a-cot-nappy-p.html Иконки должны отлично смотреться в размере 64х64px. Мне от вас нужен также будет исходник в AI или EPS. Вот ...Завершен9 лет назад
- $5
Добрый день! Нужно нарисовать иконку для пункта меню "Настройки". в стиле имеющихся (см. вложения). Размер 70*190 (простая и Hover в одной картинке), как в образцах. Формат PNG. Фон прозрачный. Название пункта будет "Мои настройки". В нем пользователь сможет сменить пароль, ...Завершен9 лет назад
Нужен тот, кто может аккуратно нарисовать несколько иконок в таком же стиле, как в этом наборе (pure flat): http://www.axialis.com/stock-icons/pure-flat-2013-toolbar.html Формат png, размер 64x64. Обозначения уточню. И чтобы недорого. После выполнения этого задания будут еще такого типа задачи.Завершен9 лет назад
есть готовый макет (см http://prntscr.com/5t6yal ) на нем необходимо перерисовать иконки в стиле страницы это представление цифровой информации проекта (см http://prntscr.com/5t6x2r ) те, что сейчас не подходят по стилю всей страницы в целом желательно вот в таком стиле: ...Завершен9 лет назад
Нужно изображение с надписью "Верни Налог" размером 250x200. Надо пару вариантов с логотипом и просто с текстом "Верни Налог", красиво написанным. Исходник логотипа дам исполнителю.Завершен9 лет назад
Векторное иконка для приложения под android Тематика автозапчасти. Приложение по заказу автозапчастей.Завершен9 лет назад
- $5
Доброго дня, нужен спец по графики желательно с художественным уклоном, для отрисовки 7 несложных иконок в одну линию. Иконки нужны в формате - PNG смотрите тз - там есть пример что мне нужно!Завершен9 лет назад