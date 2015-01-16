Нарисовать кнопку и полупрозрачный прямоугольник (photoshop)

Необходимо нарисовать 4 иконки на детскую тематику. Иконки должны быть одноцветными на фоне и без фона. Вот пример: http://www.ingimage.com/imagedetails/71847581_extInt0/ING_18984_01472-Ingimage-contributors-Set-of-colorful-flat-baby-icons-with-a-cot-nappy-p.html Иконки должны отлично смотреться в размере 64х64px. Мне от вас нужен также будет исходник в AI или EPS. Вот ...