20 иконок для меню сайта

Здравствуйте.

Необходимо 20 иконок 60х60 игровых автоматов, для меню на сайте.

Примеры:

http://monosnap.com/image/ckrqdRZHYm2AGmqXoe6x2FagvhcRer

http://monosnap.com/image/0InPfPYsJwroqkCQWnDMiRzxLgZt4K

Иконки нужно делать на основании готовых картинок и символов игрового автомата. С нуля рисовать ничего не нужно.

Например, находите картинку

http://slots-volcano.com/assets/images/igrovye_avtomaty/gaminators/lucky_ladys_charm/luckyladyscharm.png

и на ее основании делаете иконку

http://monosnap.com/image/yfzZDcmm4PvVBR7Ly9NtW5PTAaIPMK