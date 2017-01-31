Нужны иконки 10 шт

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен11 заявок232 просмотра

Все с одно стиле пример что надо

ШКАФЫ-КУПЕ

ГАРДЕРОБНЫЕ

Сморите прикрепленный файл В ЛС неписать оставляйте skype

Указывайте цену заявки без цены нерассматриваю 

8 лет назад
Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$15
2 дня
Отличный исполнитель. Всегда на связи, все понравилось. Спасибо за качественную работу.
Рад был сотрудничать, оплата вовремя. Задание чёткое, всегда на связи. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад