Три иконки для разделов развлекательного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен9 заявок181 просмотр

Добрый день.

Для мобильной версии сайта развлекательного сайта необходимо создать 3 иконки. Разделы - Горячее, Обсуждаемое, Свежее.

В этих трех разделах будут находиться посты пользователей.

Иконки должны четко отражать суть раздела.

Цены предлагайте. Связь - скайп.

8 лет назад
Grosso2020
Алексей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Станислав полность справился с задачей. По мимо этого, всегда на связи, предлагал идеи, учитывал пожелания. Очень приятно работать с таким профессионалом. Однозначно будем работать еще. Рекомендую.
Алексей - отличный заказчик. Утверждение легко и быстро, как и оплата!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
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Иконки и Пиксель-арт