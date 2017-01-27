Перерисовать иконки объемно

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Завершен9 заявок164 просмотра

Есть 3-4 иконки.

Они flat, а надо перерисовать объемными.

Размер иконок примерно 200px.

8 лет назад
castle
Борис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
152 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$10
2 дня
Работой доволен, в итоге все получилось качественно и концептуально как надо. Старательный и коммуникабельный специалист.
Честный и пунктуальный заказчик. Приятно с таким заказчиком работать. Всем рекомендую!

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Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад