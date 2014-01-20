Нужно придумать и создать несколько иконок

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен8 заявок221 просмотр

нужно создать пару иконок. что то типо этой http://joxi.ru/_juzUhjKTJCwGJBFq4o исполнителя буду выбирать по самой маленькой сумме. срок сутки. при хорошим выполнении работы, обещаю постоянное сотрудничество!

11 лет назад
HidenDom
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$10
1 день
Все выполнил! спасибо!
Все хорошо. Сотрудничеством доволен) С оплатой никаких проблем.

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад

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