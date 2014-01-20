Требуется сделать новогоднюю иконку для игры ВКонтакте с нуля. Размер 392х240. Уровень как на примере. Срок 1-2 дня, прошу указывать цену.
Нужно придумать и создать несколько иконок
нужно создать пару иконок. что то типо этой http://joxi.ru/_juzUhjKTJCwGJBFq4o исполнителя буду выбирать по самой маленькой сумме. срок сутки. при хорошим выполнении работы, обещаю постоянное сотрудничество!
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