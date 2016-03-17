Нужно нарисовать аватарку для группы ВКонтакте. Тематика группы "Купи/продай/обменяй". Стиль рисования, как на прикрепленной картинке. Пишите цену и примеры работ.
Нужно сделать красивые favicon 3 иконки
Нужно сделать красивые favicon 3 иконки.
Для AeroPanel
Для AeroBilling
Для AeroServers
Заявки фрилансеров
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