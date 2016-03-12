Создание карточек товара

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт14 заявок182 просмотра

Необходимо создавать карточки с товаром для сайта http://sreda-obitaniya.ru/.

Минимум 30 карточек в день, оплата за 1 карточку составит 40 рублей.

Обязательное требование - гражданство РФ.

Сразу можете скидывать ссылку на вашу страницу в контакте, руководитель проекта свяжется с Вами и более подробно все объяснит по функционалу.

Спасибо.

Пример готовой карточки во вложении.

9 лет назад
rabotavakansii
Екатерина 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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