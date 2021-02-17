Отрисовать иконки для UI.

Иконки и Пиксель-артЗавершен8 заявок382 просмотра
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Нужно отрисовать иконки для UI. Обязательное условие – присылайте портфолио, по нему буду выбирать исполнителя.

3 года назад
a_sushilov
25 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$15
2 дня
Работа выполнена очень быстро.
Все на высоте!