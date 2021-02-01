Дизайн иконки приложения AppStore

Иконки и Пиксель-артЗакрыт8 заявок252 просмотра
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Добрый день!

Нужен дизайн иконки приложения - 3 варианта.

ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1YliAX6-gP8L89KY4DG1kwp0xe8LHTntEV0rgtbKy8fg/edit#heading=h.uajktxa06a7q

Ваша цена и сроки. 

Спасибо

3 года назад
mmzkurilo
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад