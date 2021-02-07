Перекрасить 59 белых иконок в черный

Иконки и Пиксель-артЗавершен7 заявок285 просмотров
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Добрый день!

Есть 59 белыx .png иконок с прозрачным фоном. Нужно их перекрасить черный, сохранив прозрачность фона. Пример иконки в приложении. 

Ваша цена и сроки. 

Спасибо. 

3 года назад
mmzkurilo
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
bez_mandata
Филипп 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$7
1 день
Благодарю за работу и рекомендую к сотрудничеству Филиппа!
Все отлично! Спасибо за приятное сотрудничество. Рекомендую)