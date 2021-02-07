Перекрасить 59 белых иконок в черный

Нужно собрать иконки со страницы в спрайт и исправить html код для интеграций. Иконки собрать поможем.Пишите ваши предложения с ценами
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Добрый день!
Есть 59 белыx .png иконок с прозрачным фоном. Нужно их перекрасить черный, сохранив прозрачность фона. Пример иконки в приложении.
Ваша цена и сроки.
Спасибо.
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