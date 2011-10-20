Отрисовка иконок для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт16 заявок236 просмотров

Требуется человек для рисования иконок на сайте giraffo.ru

Стоимость каждой работы обсуждается индивидуально

жду ваших портфолио

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров