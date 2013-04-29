Перерисовать иконки

Доброго времени суток!

Итак, задача такова: Есть порядка несложных 30 картинок с изображением мебельных модулей. Нужно сделать по каждому изображению по иконке размером 128х128 и 64х64. Иконки пойдут на сайт, нужно чтоб они выглядели современно и в объеме. Пример изображения во вложении.