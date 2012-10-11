Приватный проект для Гребенниковой Веры (NikaZ)

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка139 просмотров

Необходимо отрисовать фавиконку.

13 лет назад
alat
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

NikaZ
Вера 
54 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$13
2 дня
Вера как всегда отлично справилась с задачей. Обращался и буду обращаться к ней вновь!
Сотрудничеством с Маратом довольна. Как всегда все на уровне! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

NikaZ
Вера 
54 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад