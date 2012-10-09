Тематические медали

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен9 заявок233 просмотра

Необходимо отрисовать 9 медалей, тематика ВМФ (для форума проекта http://seacraft.sc).

- Размер медали - 50 на 50 пикселей

- Цветовые решения и стилистика показаны на референсе (прикрепленное изображение) - т.е. яркие, золотистые, не сливающиеся с фоном, блестящие, без мелких надписей. Колодка не нужна, т.е. именно "значкового" типа, как иконка.

Список медалей:

1) Медаль "За помощь проекту", 4 шт. Присуждается по решению администрации проекта. Высшей, первой, второй и третьей степени.

2) Медаль "Первая волна", 1 шт. Присуждается всем бета-тестерам первой волны.

3) "1000-й", 1 шт. Присуждается 1000-му зарегистрировавшемуся на форуме. Учесть что будут еще "бОльшие" медали в дальнейшем.

4) Медаль "За активное участие", 3 шт. Выдается участникам, наиболее активным на форуме. Требуется трех типов - бронза, серебро, золото.

Жду предложений и цены за 1 медаль.

13 лет назад
ufna
34 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$65
2 дня
Отличный исполнитель, работа была выполнена качественно, и раньше заявленного срока. Все правки и исправления по заказу были исполнены без нареканий и очень быстро. Рекомендую!
Замечательно поработали! Общение было легким и непринужденным, требования понятными, оплата в срок! Сам с удовольствием буду продолжать работу с этим заказчиком и рекомендую его всем остальным! +++++

Заявки фрилансеров

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать иконку

    $15

    Нужно нарисовать иконку здания в нужном ракурсе. Размер иконки (примерно): 80х80 Изображение дома в близком к нужному ракурсе - внутри. Точный ракурс обсужу с исполнителем.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать кнопки по примеру

    $15

    Необходима отрисовка кнопок с цифрами как в приложении, но чтобы кнопки походили на форму сердца, цвета кнопок в стиле шапки сайта romanticcollection.ru Также необходима кнопка справа - такая же, как с надписью "Забыли пин-код?" ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Кнопки для панорамы

    Кнопки для панорамы Панорама для примера http://gardengnomesoftware.com/samples/pano2vr_3/marble3/ Кнопки 32*32 квадратные со скруглениями, основные цвета #E5C9A1, #5C2300, три состояния (обычный (основной цвет #5C2300), при наведении курсора (основной цвет #E5C9A1) и ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Иконки для интернет-магазина

    $10

    Нужны иконки для ИМ в едином стиле на следующие темы: Корзина (в виде бумажного пакета), Доставка, Качество, Гарантия, Скидки стиль примерно как здесь http://postel-deluxe.ru/lightspeed.php/postelnoe-beljo1/polotenca-polotence-kailey-nabor-30732.html Нужны готовые варианты только полный набор. ...

    HTML
    Иконки и Пиксель-арт8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовать иконки

    Требуется отрисоавть икоки, как в вертикальном меню каталога http://www.angstrem-mebel.ru/catalog/news/9192/ . Пишите стоимость и сроки. Оплата по факту.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен дизайн кнопок

    http://tour-zayavki.ru/# Нужен дизайн кнопок (в стиле существующих) по тематикам: туризм юриспруденция ремонт-строительство банк страхование авто окна питание ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Иконки для сайта гостиницы

    Необходимо нарисовать иконки для сайта гостиницы. В прикрепленных файлах дизайн сайта. Иконки на главную страницу, размером 128пикс X 128пикс (Index.jpg вместо зеленых ). 1-я – бесплатный Wi-Fi ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад