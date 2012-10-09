Нужно нарисовать иконку здания в нужном ракурсе. Размер иконки (примерно): 80х80 Изображение дома в близком к нужному ракурсе - внутри. Точный ракурс обсужу с исполнителем.
Тематические медали
Необходимо отрисовать 9 медалей, тематика ВМФ (для форума проекта http://seacraft.sc).
- Размер медали - 50 на 50 пикселей
- Цветовые решения и стилистика показаны на референсе (прикрепленное изображение) - т.е. яркие, золотистые, не сливающиеся с фоном, блестящие, без мелких надписей. Колодка не нужна, т.е. именно "значкового" типа, как иконка.
Список медалей:
1) Медаль "За помощь проекту", 4 шт. Присуждается по решению администрации проекта. Высшей, первой, второй и третьей степени.
2) Медаль "Первая волна", 1 шт. Присуждается всем бета-тестерам первой волны.
3) "1000-й", 1 шт. Присуждается 1000-му зарегистрировавшемуся на форуме. Учесть что будут еще "бОльшие" медали в дальнейшем.
4) Медаль "За активное участие", 3 шт. Выдается участникам, наиболее активным на форуме. Требуется трех типов - бронза, серебро, золото.
Жду предложений и цены за 1 медаль.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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