Отрисовать картинку в приложении

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен4 заявки146 просмотров

Нужно отрисовать картинку как на рисунке только треугольнички синего цвета а фон белого.

Нужен исходник для фотошопа и несколько размеров jpg 5х5см и 1х1 см

Пишите в проект срок и стоимость, желательно ссылку на иконки картинки ваши.

13 лет назад
Xopca
Егор 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Отлично справилась. Быстро внесла поправки. Рекомендую всем!
Очень хороший и адекватный заказчик.Все вовремя и задание и оплата

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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