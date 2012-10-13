Отрисовать картинку в приложении

Нужно отрисовать картинку как на рисунке только треугольнички синего цвета а фон белого.

Нужен исходник для фотошопа и несколько размеров jpg 5х5см и 1х1 см

Пишите в проект срок и стоимость, желательно ссылку на иконки картинки ваши.