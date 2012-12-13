Нарисовать иконку

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен8 заявок276 просмотров

Нужно нарисовать иконку здания в нужном ракурсе.

Размер иконки (примерно): 80х80

Изображение дома в близком к нужному ракурсе - внутри.

Точный ракурс обсужу с исполнителем.

13 лет назад
tamazzzi
Елена 
54 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

cooooool
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$15
2 дня
Сделал быстро, без проблем.
Все хорошо. Всем советую как отличного заказчика .

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cooooool
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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