Нарисовать кнопки по примеру

Необходима отрисовка кнопок с цифрами как в приложении, но чтобы кнопки походили на форму сердца, цвета кнопок в стиле шапки сайта romanticcollection.ru

Также необходима кнопка справа - такая же, как с надписью "Забыли пин-код?" и стрелочкой, но также в стиле цветов шапки сайта romanticcollection.ru