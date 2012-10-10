Иконки для разделов

Доброго доброго дня!

для страницы

http://www.masterhall.ru/postavka/materialy/

Необходимо отрисовать три иконки, обозначающие разделы Гидроизоляционные материалы, Герметики, Сухие строительные смеси.

Размер - 150х93 px

изображения должны быть

- в одном стиле и хорошо смотреться на данной странице. (пример иконок в одном стиле во вложении)

- содержать элемент лого (во вложении, элемент без надписи masterhall)

- отображать суть категории (Гидроизоляционные материалы, Герметики, Сухие смеси) либо текстом, либо изображении

Можно не принимать во внимания мои рекомендации, а сделать так, чтобы это смотрелось хорошо.

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удач