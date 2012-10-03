Доброго доброго дня! для страницы http://www.masterhall.ru/postavka/materialy/ Необходимо отрисовать три иконки, обозначающие разделы Гидроизоляционные материалы, Герметики, Сухие строительные смеси. Размер - 150х93 px изображения должны быть ...
Иконка для сайта 16*16
Нужен файл favicon 2 варианта, черный кленовый лист (как на канадском флаге) на белом фоне и темно-зеленый лист на белом фоне. Пробовал сделать сам но у меня выходит нечетко. Может использовать более схематичное изображение листа, с меньшим количеством углов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо отрисовать 9 медалей, тематика ВМФ (для форума проекта http://seacraft.sc). - Размер медали - 50 на 50 пикселей - Цветовые решения и стилистика показаны на референсе (прикрепленное изображение) - т.е. ...Завершен13 лет назад
- $15
Нужно нарисовать иконку здания в нужном ракурсе. Размер иконки (примерно): 80х80 Изображение дома в близком к нужному ракурсе - внутри. Точный ракурс обсужу с исполнителем.Завершен13 лет назад
- $15
Необходима отрисовка кнопок с цифрами как в приложении, но чтобы кнопки походили на форму сердца, цвета кнопок в стиле шапки сайта romanticcollection.ru Также необходима кнопка справа - такая же, как с надписью "Забыли пин-код?" ...Завершен13 лет назад
- $10
Нужно отрисовать картинку как на рисунке только треугольнички синего цвета а фон белого. Нужен исходник для фотошопа и несколько размеров jpg 5х5см и 1х1 см Пишите в проект срок ...Завершен13 лет назад
- $1000
Требуется дизайнер для создание иконок (подарков) для проекта КТВТ подробней о проекте wiki.ktbt.ruЗавершен13 лет назад
Кнопки для панорамы Панорама для примера http://gardengnomesoftware.com/samples/pano2vr_3/marble3/ Кнопки 32*32 квадратные со скруглениями, основные цвета #E5C9A1, #5C2300, три состояния (обычный (основной цвет #5C2300), при наведении курсора (основной цвет #E5C9A1) и ...Завершен13 лет назад
- $10
Нужны иконки для ИМ в едином стиле на следующие темы: Корзина (в виде бумажного пакета), Доставка, Качество, Гарантия, Скидки стиль примерно как здесь http://postel-deluxe.ru/lightspeed.php/postelnoe-beljo1/polotenca-polotence-kailey-nabor-30732.html Нужны готовые варианты только полный набор. ...Иконки и Пиксель-арт8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется отрисоавть икоки, как в вертикальном меню каталога http://www.angstrem-mebel.ru/catalog/news/9192/ . Пишите стоимость и сроки. Оплата по факту.Завершен13 лет назад
- $50
Требуется нарисовать favicon для сайтаЗавершен13 лет назад