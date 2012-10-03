Иконка для сайта 16*16

Нужен файл favicon 2 варианта, черный кленовый лист (как на канадском флаге) на белом фоне и темно-зеленый лист на белом фоне. Пробовал сделать сам но у меня выходит нечетко. Может использовать более схематичное изображение листа, с меньшим количеством углов.