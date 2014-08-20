Разработка двух иконок под общую концепцию сайта

Здравствуйте.

Необходимо разработать две векторные иконки для сайта. Всего их 9, две из них не соответствуют стилю остальных, нужно нарисовать их максимально приближенно к ним. Иконки нужны для категорий "Ноутбуки и планшеты" и "Телефония и Интернет". В аттаче - скрин с сайта с выделенными двумя иконками, выбивающимися из общего стиля.

В дальнейшем возможно продолжение работы, так как аналогичные иконки понадобятся для подкатегорий сайта.