Разработка двух иконок под общую концепцию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен2 заявки138 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо разработать две векторные иконки для сайта. Всего их 9, две из них не соответствуют стилю остальных, нужно нарисовать их максимально приближенно к ним. Иконки нужны для категорий "Ноутбуки и планшеты" и "Телефония и Интернет". В аттаче - скрин с сайта с выделенными двумя иконками, выбивающимися из общего стиля.

В дальнейшем возможно продолжение работы, так как аналогичные иконки понадобятся для подкатегорий сайта.

11 лет назад
OlgaPD
Ольга 
29 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

serg690
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$16
1 день
Заказывала две иконки, которые должны подойти к другим по стилю. Сделано все отлично, вписались хорошо! По срокам - даже раньше, чем ожидали. Спасибо за качественную работу :)
Только положительные эмоции от работы с Ольгой. Четкое ТЗ, мгновенная оплата! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

serg690
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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