Группа тематики - привет сейчас, примеры ав http://goo.gl/HfMSzo http://goo.gl/lSIFyj http://goo.gl/k6c1SR размер не меньше 200*300 1.Фон авы на ваше усмотрение, что то интересное, фон с размытием 2. псд ...
Разработка двух иконок под общую концепцию сайта
Здравствуйте.
Необходимо разработать две векторные иконки для сайта. Всего их 9, две из них не соответствуют стилю остальных, нужно нарисовать их максимально приближенно к ним. Иконки нужны для категорий "Ноутбуки и планшеты" и "Телефония и Интернет". В аттаче - скрин с сайта с выделенными двумя иконками, выбивающимися из общего стиля.
В дальнейшем возможно продолжение работы, так как аналогичные иконки понадобятся для подкатегорий сайта.
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