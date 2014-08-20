На сайте spetsyug.ru, на главной странице под центральным баннером есть несколько иконок, символизирующих профессии. Нужно отрисовать в том же стиле для добавления в эту строку следующие инконки других профессий: 1. Дорожник ...
Разработка иконок
Необходимо разработать иконки каталога для сайта по продаже станков.
C уважением Владимир.
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