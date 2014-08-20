Разработка иконок

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка138 просмотров

Необходимо разработать иконки каталога для сайта по продаже станков.

C уважением Владимир.

11 лет назад
upmix
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

serg690
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$100
15 дней
Сергей качественно и своевременно выполнил свою работу, хотя иконки были не из простых. Всегда был на связи и оперативно подправлял замечания. Я очень доволен сотрудничеством с Сергеем.
Доволен сотрудничеством с Владимиром. Отличный заказчик с четким заданием и своевременной оплатой.

Заявки фрилансеров

serg690
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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