Сделать 2 красивые кнопки

Имеем, кнопку для регистрации в соц. сетях https://loginza.ru/img/sign_in_button_gray.gif

Задача, увеличить кнопку под конкретные сайты. Банально увеличить размер не нужно. Должна быть высокая детализация, чтобы по кнопке хотелось тыкнуть/клацнуть/жамкнуть !

Одну кнопку нужно акурат вписать сюда http://s017.radikal.ru/i435/1110/8c/ebb9a376d326.gif

И такую же, только побольше сюда http://s017.radikal.ru/i425/1110/88/71eb03b7ffbd.gif

Я уже нашел детализированные значки, прикрепил к PSD http://zalil.ru/31928882

Нужно из имеющегося доделать кнопки. Кнопки должны получиться очень красивые, чтобы их хотелось кликнуть и вписываться в дизайн.

п.с. пример плохого исполнения http://s017.radikal.ru/i426/1110/d0/337bbca4eb5a.png

Выслушаю ваши предложения. Достойно оплачу хорошую работу.