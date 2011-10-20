Приветствую. Требуется обновить дизайн 11 иконок приложений с этого сайта: http://symdeveloper.ru/ru/products?reviews_start=0 http://symdeveloper.ru/ru/products?reviews_start=8 Часть иконок уже переделана (те, которые на желтом фоне). Оставшаяся часть требует переделки, в соответствии с гайдлайнами, ...
Сделать 2 красивые кнопки
Имеем, кнопку для регистрации в соц. сетях https://loginza.ru/img/sign_in_button_gray.gif
Задача, увеличить кнопку под конкретные сайты. Банально увеличить размер не нужно. Должна быть высокая детализация, чтобы по кнопке хотелось тыкнуть/клацнуть/жамкнуть !
Одну кнопку нужно акурат вписать сюда http://s017.radikal.ru/i435/1110/8c/ebb9a376d326.gif
И такую же, только побольше сюда http://s017.radikal.ru/i425/1110/88/71eb03b7ffbd.gif
Я уже нашел детализированные значки, прикрепил к PSD http://zalil.ru/31928882
Нужно из имеющегося доделать кнопки. Кнопки должны получиться очень красивые, чтобы их хотелось кликнуть и вписываться в дизайн.
п.с. пример плохого исполнения http://s017.radikal.ru/i426/1110/d0/337bbca4eb5a.png
Выслушаю ваши предложения. Достойно оплачу хорошую работу.
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