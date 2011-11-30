Перерисовать векторные иконки

Приветствую.

Требуется обновить дизайн 11 иконок приложений с этого сайта:

http://symdeveloper.ru/ru/products?reviews_start=0

http://symdeveloper.ru/ru/products?reviews_start=8

Часть иконок уже переделана (те, которые на желтом фоне). Оставшаяся часть требует переделки, в соответствии с гайдлайнами, описанными здесь:

http://www.developer.nokia.com/swipe/ux/downloads/NokiaN9_Icon_Guidelines.pdf

http://www.developer.nokia.com/swipe/ux/downloads/NokiaN9_Icon_Templates.zip

Единственное дополнение к этим гайдлайнам - конечный результат нужен в svg.

Текущие svg-иконки будут предоставлены исполнителю (если они нужны). Также, могу предоставить svg-варианты уже переделанных иконок (возможно, оттуда можно взять "подложку" или еще что-то).

Переделать нужно не "один к одному", а постараться улучшить существующие иконки и сделать их более эффектными. Возможно, полностью перерисовать с нуля.

Указывайте, пожалуйста, цену (хотя бы ориентировочную). Предложения без цены не рассматриваются.