Нужен специалист который подберет картинки к темам, а также создать 4 иконки
Перерисовать векторные иконки
Приветствую.
Требуется обновить дизайн 11 иконок приложений с этого сайта:
http://symdeveloper.ru/ru/products?reviews_start=0
http://symdeveloper.ru/ru/products?reviews_start=8
Часть иконок уже переделана (те, которые на желтом фоне). Оставшаяся часть требует переделки, в соответствии с гайдлайнами, описанными здесь:
http://www.developer.nokia.com/swipe/ux/downloads/NokiaN9_Icon_Guidelines.pdf
http://www.developer.nokia.com/swipe/ux/downloads/NokiaN9_Icon_Templates.zip
Единственное дополнение к этим гайдлайнам - конечный результат нужен в svg.
Текущие svg-иконки будут предоставлены исполнителю (если они нужны). Также, могу предоставить svg-варианты уже переделанных иконок (возможно, оттуда можно взять "подложку" или еще что-то).
Переделать нужно не "один к одному", а постараться улучшить существующие иконки и сделать их более эффектными. Возможно, полностью перерисовать с нуля.
Указывайте, пожалуйста, цену (хотя бы ориентировочную). Предложения без цены не рассматриваются.
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