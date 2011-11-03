65 иконок для ios+wp7

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Завершен2 заявки154 просмотра

Требуется сделать 65 черных иконок для ios и wp7.

форматы: png 20*20,30*30,40*40,60*60,26*26,

вектор в svg,

xaml - 26*26, центрированные в размере 48*48,

исходники.

список иконок:

logout

A-bomb

monitor and phone

radio telescope

Pipes

Painter palette

casino

physics

bacteria

round table

World Cup

Multiple problems

Stairs

Pipes and fittings

castle

museum

pagoda

mosque

church

fuel

road roller

warehouse

transportation costs

fork-lift truck

loading pallet

tank truck

car buyer

wheeled tractor

unloading pallet

tropics

car repair

lorry

laden pallet

travel management

car testing

trailer

baggage

repair costs

find car

bus

traffic lights off

submarine

approved car

air-freighter

green light

female screw

car sale contract

order tracking

yellow light

passport

new car owner

products

red light

barrier

car damage

check out bag

fire alarm on

close barrier

car driver

LED off

open barrier

wheelchair

handbag

LED on

buyer bag

iOS
14 лет назад
iconix
50 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

anDyrv
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$315
7 дней
Приятно работать с данным исполнителем. Сроки соблюдает, на замечания адекватно реагирует.
Как всегда всё на высшем уровне!

Заявки фрилансеров

anDyrv
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад