Точнее Фейсбук, вконтакте, твиттер и RSS Они будут стоять в нижней части сайта. Пример, как видите, есть. Но все-равно, как-то они не вписываются в общий "интерьер" дизайна. Сайт на белом фоне ...
65 иконок для ios+wp7
Требуется сделать 65 черных иконок для ios и wp7.
форматы: png 20*20,30*30,40*40,60*60,26*26,
вектор в svg,
xaml - 26*26, центрированные в размере 48*48,
исходники.
список иконок:
logout
A-bomb
monitor and phone
radio telescope
Pipes
Painter palette
casino
physics
bacteria
round table
World Cup
Multiple problems
Stairs
Pipes and fittings
castle
museum
pagoda
mosque
church
fuel
road roller
warehouse
transportation costs
fork-lift truck
loading pallet
tank truck
car buyer
wheeled tractor
unloading pallet
tropics
car repair
lorry
laden pallet
travel management
car testing
trailer
baggage
repair costs
find car
bus
traffic lights off
submarine
approved car
air-freighter
green light
female screw
car sale contract
order tracking
yellow light
passport
new car owner
products
red light
barrier
car damage
check out bag
fire alarm on
close barrier
car driver
LED off
open barrier
wheelchair
handbag
LED on
buyer bag
Выбранный исполнитель
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