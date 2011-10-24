Требуется сделать 65 черных иконок для ios и wp7. форматы: png 20*20,30*30,40*40,60*60,26*26, вектор в svg, xaml - 26*26, центрированные в размере 48*48, исходники. список ...
Требуется подобрать картинки
Нужен специалист который подберет картинки к темам, а также создать 4 иконки
Выбранный исполнитель
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