Требуется подобрать картинки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок182 просмотра

Нужен специалист который подберет картинки к темам, а также создать 4 иконки

14 лет назад
BMaxim
Максим 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

MatArt
Матвей 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$43
1 день
Работаю с Матвеем уже второй раз и очень доволен сотрудничеством, как всегда сделал Быстро и Качественно. Рекомендую!!!
Работаю с Максимом уже не первый раз) Всегда остаются только хорошие впечатления о сотрудничестве.

Заявки фрилансеров

MatArt
Матвей 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад