15 рисованных картинок для интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок273 просмотра

Добрый день. Необходимо нарисовать 15 картинок для каталога интернет магазина . Сроки сжатые. Картинки необходимы 27 декабря 2013г. Присылайте портфолио своих работ и стоимость,за которую готовы сделать в обозначенные сроки.

11 лет назад
zba1976
Тимур 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

nombre_d
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
33 отзыва
11 лет назад
$100
4 дня
Отличная работа. Всё четко и быстро
Отличный заказчик, всем рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

nombre_d
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
33 отзыва
11 лет назад