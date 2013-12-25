Нарисовать 4 картинки к рассказу

В одной ленинградской семье жили кот и попугай. В мирное время кот постоянно покушался на экзотическую птицу. В холодную зимнюю стужу, обессиливший, облезлый хищник, забыв про охотничий инстинкт, спал в птичьей клетке, плотно прижавшись к своей потенциальной жертве. Измождённые и голодные, бывшие враги, согревали друг друга собственными телами от холода.

Необходимо сделать 4 картинки для формата телевизионного экрана Т.е картинки должны быть горизонтальные (формат альбомной печати)

1. Кот сидит рядом с клеткой и внимательно смотрит на попугая.

2. Кот атакует клетку, пытаясь достать попугая.

3. Облезлые и измождённые, кот и попугай спят рядом в клетке (общий вид)

4. Облезлые кот и попугай (портреты, т.е. крупно две спящие головы рядом)

P.S.

В качестве примера стилистики рисунков, прилагаются рисунки из дневника неизвестного блокадника.

Кот пушистый, сибирский. На первых двух картинках – толстый и справный, потом тощий и клочковатый.

Попугай – Ара, т.е. большой, почти размером с кота.

Желательная форма оплаты – карта СБ или ЯД

Просьба в ответах указывать цену проекта, сроки и другие условия.

С уважением, Сергей